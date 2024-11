Agentes utilizam botes para tentar encontrar pessoa desaparecida no Recreio - Armando Paiva / Agência O Dia

Publicado 04/11/2024 08:36 | Atualizado 04/11/2024 10:49

Rio - Equipes de guarda-vidas do Corpo de Bombeiros seguem, nesta segunda-feira (4), pelo segundo dia consecutivo de buscas pela pessoa desaparecida na Praia do Recreio, Zona Oeste. Ela entrou no mar na altura do posto 12, na manhã deste domingo (3).