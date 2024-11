Segundo porteiro, mulheres deixaram prédio com bolsas que não tinham quando chegaram com os estrangeiros - Reprodução/TV Globo

Publicado 04/11/2024 08:31

Rio - A Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat) investiga se dois estrangeiros foram vítimas do golpe "boa noite, Cinderela", antes de terem pertences roubados, em Ipanema, na Zona Sul. O caso aconteceu no último domingo (3), quando um norueguês e um alemão chegaram acompanhados de duas mulheres no apartamento do primeiro e foram encontrados desorientados após elas deixarem o local.

Segundo o Ipanema Presente, uma equipe foi acionada para uma ocorrência de furto, por volta das 8h, em um prédio na Rua Prudente de Morais. O sindico informou aos agentes que um dos moradores, que é norueguês, havia retornado para casa por volta das 4h, acompanhado de um amigo alemão e de outras duas mulheres. O porteiro do edifício também relatou que elas deixaram o local por volta das 7h, levando bolsas que não tinham quando chegaram com as vítimas.

A equipe seguiu para o apartamento, onde constatou que a porta estava trancada por fora e que os estrangeiros não respondiam. Após diversas tentativas de contato, um dos homens conseguiu responder, de forma confusa, e os policiais decidiram arrombar a porta do imóvel para prestar socorro. O norueguês e o alemão foram encontrados, aparentemente sob efeito de substâncias desconhecidas e em estado confusão mental.

Ainda segundo o Ipanema Presente, após prestarem os primeiros socorros, os policiais levaram a dupla para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, também na Zona Sul, onde foram atendidos e liberados. As vítimas contarem que tiveram pertences roubados, entre dois notebooks, relógios, celulares e quantias em dólar e reais. A Polícia Civil informou que a Deat busca imagens de câmeras de segurança e testemunhas. As investigações estão em andamento para identificar a autoria e esclarecer todos os fatos.