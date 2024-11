Galeria de fotos: veja algumas das imagens icônicas feitas por Evandro Teixeira

Rio - O Brasil se despede de um dos maiores ícones do fotojornalismo brasileiro, nesta segunda-feira (4). Durante a carreira, Evandro Teixeira foi o responsável por registrar momentos que ficarão marcados para sempre na história do país. Por trás das câmeras, um baiano de "sorriso largo", como definido pelas filhas, Carina e Adryana, lutava contra complicações decorrentes de uma pneumonia. Ele estava internado na Clínica São Vicente, na Gávea, Zona Sul do Rio, desde o dia 8 de outubro, onde morreu aos 88 anos.