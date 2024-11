Operação foi realizada pelo Batalhão de Ações com Cães (BAC) - Pedro Ivo / Arquivo / Agência O Dia

Publicado 04/11/2024 18:43

Rio - A Policia Militar realizou, na manhã desta segunda-feira (4), uma operação na comunidade da Muzema, na Zona Oeste do Rio. Durante a ação, um suspeito foi preso em flagrante.

De acordo com a PM, os agentes do Batalhão de Ações com Cães (BAC) também apreenderam uma farda similar às utilizadas pelas forças de segurança, roupa camuflada, munições, um tablete de maconha, caderno de anotações e R$ 50. O material foi encaminhado à 16ª DP (Barra da Tijuca).

A Muzema tem sido palco de uma violenta disputa entre traficantes da facção Comando Vermelho (CV) e milicianos. Na quinta-feira passada (30), um intenso tiroteio terminou com um suspeito morto e cinco presos . O confronto entre criminosos e agentes do Comando de Operações Especiais (COE) aconteceu em uma área de mata da região.

No último dia 23, criminosos sequestraram ônibus na comunidade . Na ocasião, ao menos três veículos foram utilizados como barricadas para bloquear a Estrada do Itanhangá.

No dia 21, devido a um intenso tiroteio, mais de 190 ônibus não circularam na comunidade durante toda manhã. Segundo o Rio Ônibus, todas as linhas tiveram desvios de itinerários. Apesar disso, o serviço foi normalizado por volta das 8h20.

Já na semana anterior, no dia 16, outros nove coletivos foram sequestrados entre as comunidades da Tijuquinha e Muzema, em uma operação da PM. A ação pretendia evitar as disputas territoriais entre grupos rivais e, durante um confronto, um agente acabou baleado. No dia seguinte, mais dois veículos foram alvos dos criminosos na comunidade.