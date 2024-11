Buscas por uma pessoa desaparecida na praia do Recreio, nesta segunda-feira (04). - Armando Paiva/Agência O Dia

Publicado 04/11/2024 15:58 | Atualizado 04/11/2024 16:07

Rio - A família do turista mineiro Claudinei Valério, de 32 anos, encontrado morto na Praia do Recreio , esteve no Instituto Médico Legal (IML), no Centro do Rio, na tarde desta segunda-feira (4), para reconhecer o corpo do rapaz. A vítima, que estava no Rio a passeio, havia desaparecido na manhã deste domingo.

O corpo de Claudinei foi encontrado por militares do Corpo de Bombeiros na manhã desta segunda, na Praia do Recreio, altura do Posto 12. O trabalho feito pelos militares foi iniciado ainda no domingo e contava com buscas por botes e auxílio de drones.

Segundo testemunhas, apesar do mar estar aparentemente calmo no momento do ocorrido, bandeiras amarelas alertavam para o risco de afogamento.

Após ter sido localizado, o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) Afrânio Peixoto, no Centro, onde parentes fizeram o reconhecimento. Abalados, a mãe e o pai da vítima não quiseram falar sobre o ocorrido.

Até o momento, não há informações sobre o local e o horário do sepultamento. A expectativa é que o corpo de Claudinei seja levado para Minas Gerais.