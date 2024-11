Polícia prende taxista que usava carro para roubos em Santa Teresa - Divulgação / Polícia Civil

Publicado 04/11/2024 12:59

Rio - Um taxista foi preso nesta segunda-feira (4) acusado de utilizar o próprio veículo para realizar roubos no bairro de Santa Teresa, na região central. De acordo com a polícia, Cândido Gutemberg Santos Miguel e um comparsa usavam o táxi para dar cobertura e facilitar a fuga durante os crimes. A prisão faz parte da Operação Torniquete, contra roubos de carros.

Durante buscas na residência de Cândido, os agentes conseguiram identificar o comparsa, que agora é considerado foragido. De acordo com as investigações da 7ª DP (Santa Teresa), a dupla atua em Santa Teresa e em bairros próximos.



A polícia afirma que os criminosos se aproveitavam do disfarce do veículo para circular sem levantar suspeitas. Segundo a corporação, as vítimas relataram que a presença do táxi dificultava a percepção de perigo, o que favorecia a ação da dupla.



Em um dos casos, onde uma mulher teve a moto roubada, Cândido aparece dirigindo o táxi e dando cobertura ao comparsa que anuncia o assalto.