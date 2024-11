Criminosos atiraram contra um blindado da PM em um dos acessos à comunidade da Primavera - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 04/11/2024 12:05

Rio - Um grupo de criminosos foi flagrado atirando contra um blindado da Polícia Militar, na noite deste domingo (3), em Cavalcanti, na Zona Norte. Em imagens feitas por testemunhas, os bandidos aparecem disparando inúmeras vezes contra os agentes que estavam dentro do veículo.



De acordo com a Polícia Militar, a equipe do 9° BPM (Rocha Miranda) estava em um dos acessos à comunidade da Primavera quando foi atacada. Segundo a corporação, os PMs não revidaram e não houve registro de feridos.



No vídeo feito por um morador, dois criminosos armados com fuzis aparecem atirando contra os militares na Rua Laurindo Filho. No momento do tiroteio, a via estava movimentada. Os tiros foram disparados ao lado de um bar. Um dos bandidos usava tornozeleira eletrônica.