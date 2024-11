O júri condenou o criminoso a 40 anos, quatro meses e treze dias - Divulgação

Publicado 04/11/2024 21:26 | Atualizado 04/11/2024 23:00

Rio - O traficante João Ferreira do Valle, o Carão, integrante do Comando Vermelho (CV), foi condenado a 40 anos, quatro meses e 13 dias de prisão, nesta segunda-feira (4), pelo Tribunal do Júri da Comarca de Duque de Caxias. A sentença proferida pelos jurados se refere a processo onde o réu respondia por tortura, homicídio qualificado e três casos de sequestro.



De acordo com a 2ª Promotoria de Justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), João interceptou o veículo com duas mulheres, entre elas uma adolescente, e as levou para o alto de um morro no Complexo do Cangulo, em Duque de Caxias, Baixada Fluminense. No local, uma delas foi brutalmente torturada e assassinada pelos criminosos.

O caso aconteceu em março de 2013 e, segundo as investigações, Carão buscava informações sobre um miliciano de Saracuruna, que seria companheiro de uma das vítimas.

"Um crime bárbaro, cometido por um grupo de traficantes que, além de torturar e matar uma mãe na frente de sua filha e amigas, manteve outras três mulheres sequestradas, submetendo-as a intensa violência psicológica", detalhou a promotora de justiça, Roberta Maristela Rocha dos Anjos aos jurados.

Em sua fala, a titular da 2ª Promotoria de Justiça junto ao Tribunal do Júri da Comarca de Duque de Caxias mencionou que a punição para o criminoso é uma maneira de trazer luz para a realidade vivida nas comunidades, onde criminosos atuam como a lei.

"É fundamental que a sociedade tome conhecimento da atuação dos 'Tribunais do Tráfico' nas comunidades, que, de forma covarde, mantêm a população refém das facções criminosas, especialmente por meio de atos de violência contra mulheres", pontuou a promotora.