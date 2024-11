Alunos protestaram contra fim de curso - Divulgação

Publicado 04/11/2024 20:24

Rio - Um grupo com dezenas de alunos e professores da Faetec protestou nesta segunda-feira (4) contra o fim do curso técnico em hospedagem, que existe desde 2008 na instituição estadual. Segundo os docentes, a alegação da diretoria de desenvolvimento da educação básica e técnica e vice-presidência educacional da rede é que não há demanda no mercado para absorver os alunos. O protesto foi feito durante uma apresentação do presidente da Embratur, Marcelo Freixo sobre capacitação dos jovens para o projeto Rota do Samba, que será lançado em dezembro. Freixo se solidarizou com a situação dos alunos e professores da Escola Técnica Estadual Adolpho Bloch (ETEAB), em São Cristóvão.

O coordenador do curso técnico em hospedagem integrado ao ensino médio da ETEAB, Ricardo Luis da Silva, ressaltou que o curso é fundamental não apenas para a geração de emprego ou para atender com qualidade os turistas que vêm ao Rio de Janeiro, mas também para a população fluminense, já que o curso qualifica adolescentes e jovens a trabalharem também em bares e restaurantes, hotelaria hospitalar, aviação e Forças Armadas.

"A hospedagem é o principal serviço na hotelaria, que envolve diversas áreas, como limpeza, segurança, manutenção, atendimento, vendas e tantas outras. Encerrar o curso não apenas prejudica o turismo, a geração de emprego, mas também os alunos que já se formaram, que veem seus diplomas perderem valor", explicou Ricardo Silva.