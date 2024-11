Crianças estavam trancadas em casa em situação de insalubridade - Reprodução

Crianças estavam trancadas em casa em situação de insalubridade Reprodução

Publicado 04/11/2024 19:30

Rio - Duas crianças, de 3 e 10 anos, foram resgatadas de uma casa em situação de insalubridade no bairro de Austin, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Policiais do Segurança Presente foram ao imóvel nesta segunda-feira (4), após receberem uma denúncia.

De acordo com os agentes, as meninas estavam trancadas na casa, sozinha, sujas, sem alimentos ou água e em um ambiente sem ventilação. Além disso, o espaço estava sujo, com montanhas de roupas misturadas a lixo e embalagens plásticas. Um vídeo mostra o interior do imóvel.

Veja o vídeo

Policiais do Segurança Presente resgatam crianças que estavam trancadas em uma casa em situação de insalubridade em Nova Iguaçu



Crédito: Reprodução pic.twitter.com/GBsPtWH3VY — Jornal O Dia (@jornalodia) November 4, 2024

As meninas foram levadas para o Conselho Tutelar, onde foram alimentadas. O órgão tenta localizar uma avó delas. A ocorrência foi registrada na 58ºDP (Nova Iguaçu), onde será apurado crime de maus-tratos. Os pais das crianças estiveram na distrital para prestar depoimento.