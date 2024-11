Policiais encontraram R$ 140, uma faca, um relógio e um cordão - Divulgação / Polícia Militar

Publicado 06/11/2024 11:21

Rio - Um homem foi preso, na manhã desta quarta-feira (6), no telhado de um estabelecimento comercial na Av. de Santa Cruz, em Realengo, na Zona Oeste. De acordo com a Polícia Militar, Alex Matheus dos Santos Nazareth, de 24 anos, havia praticado roubos na região e subiu na loja para fugir de populares.

A corporação informou que agentes do 14º BPM (Bangu) foram chamados para prender o homem. No local, encontraram o suspeito sendo contido por um grupo de transeuntes. Com ele, os policiais encontraram R$ 140, uma faca, um relógio e um cordão.

A PM constatou, ainda, que contra o criminoso, havia um mandado de prisão em aberto por roubo. Ele foi encaminhado à 34ª DP (Bangu), onde o caso foi registrado.