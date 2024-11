Menina segue internada no Hospital Adão Pereira Nunes - Arquivo / Pedro Teixeira / Agência O Dia

Rio - A menina E.O.F, de 3 anos, baleada na cabeça em Belford Roxo, Baixada Fluminense, no último dia 17 de outubro , segue em estado grave no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, Duque de Caxias. Ela foi atingida por tiros quando estava com os pais a caminho do médico, no bairro de Bela Vista, na noite de quinta-feira (17/10).

A vítima teve melhora no quadro, que era gravíssimo, e realizou uma extubação (suspensão da ventilação mecânica), na última sexta-feira (1°). Em nota divulgada na manhã desta quarta-feira (6), a Secretaria de Saúde de Caxias informou que a paciente segue internada no CTI pediátrico depois de passar por procedimento com drenagem de hematoma intracerebral temporal esquerdo e craniotomia descompressiva extensa.

Inicialmente, a criança foi encaminhada ao Hospital Infantil de Belford Roxo, sendo transferida para o Adão Pereira Nunes, no dia 18.

Investigação

As circunstâncias em que a criança foi atingida são desconhecidas, mas a região onde ocorreu o disparo é recorrentemente palco de confrontos entre criminosos.

De acordo com nota da Polícia Civil, no dia 24 de outubro, o caso era investigado pela 54ª DP (Belford Roxo). Agentes estavam em busca de demais testemunhas e realizavam diligências para identificar a origem do disparo que atingiu a criança.

A reportagem tentou contato com a corporação buscando atualizações sobre a investigação, mas ainda não teve retorno.