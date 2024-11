Doação de sangue ocorrerá nos dias 7 e 8 de novembro no Shopping Ilha Plaza - Arquivo / Prefeitura do Rio

Publicado 06/11/2024 12:51

Rio - O Shopping Ilha Plaza, no Jardim Carioca, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio, vai promover uma campanha de doação de sangue, nesta quinta (7) e sexta-feira (8). A coleta será realizada nas dependências do estabelecimento no Piso L3, das 10h às 18h.

O local terá capacidade de receber até 150 coletas diárias, com equipes especializadas para atender os doadores.



A ação acontece em parceria com o Grupo Gestor de Serviços em Hemoterapia (GSH) e tem o objetivo de facilitar a doação de pessoas da região, sem que elas precisem ir até as unidades do Banco de Sangue Serum, no Centro, Barra da Tijuca e Nova Iguaçu.



Mario Sampaio, responsável pela captação do Banco de Sangue Serum, destaca a relevância do ato. "Durante todo o mês, estamos realizando diversas iniciativas em homenagem aos doadores de sangue. A parceria com o Ilha Plaza já é consolidada em várias edições e, neste mês, ganha ainda mais importância, pois buscamos sensibilizar a comunidade sobre a importância da doação e a necessidade de reposição dos estoques de sangue", afirma.



O centro comercial fica na Avenida Maestro Paulo e Silva, 400, no Jardim Carioca, na Ilha do Governador.



Pré requisitos para doação de sangue



Para estar apto a doar, é necessário apresentar um documento oficial com foto (RG, CNH etc.) em bom estado de conservação, e ter idade entre 16 e 69 anos, desde que a primeira doação seja realizada até os 60 anos - menores de idade precisam de autorização e presença do responsável legal no momento da doação.



Não é permitido realizar doação acompanhado de menores de 12 anos (exceto se o menor estiver acompanhado de dois adultos, sendo necessário o revezamento dos mesmos enquanto acontece a doação).



É necessário, ainda, estar em boas condições de saúde, se sentindo bem, sem qualquer sintoma; pesar a partir de 50 kg e ter dormido ao menos 6h na última noite e não ter feito uso de bebida alcoólica nas últimas 12 horas.



Não é necessário estar em jejum, evitar alimentos gordurosos. Se o interessado fez tatuagem e/ou piercing, é preciso aguardar 12 meses. Exceto para região genital e boca (12 meses após a retirada).



Em caso de diabetes, deverá estar controlada e não fazer uso de insulina; se passou por endoscopia ou procedimento endoscópico, aguardar 6 meses; não ter tido Doença de Chagas e Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST).



Além disso, candidatos que apresentaram sintomas de gripe e/ou resfriado devem aguardar 7 dias após cessarem os sintomas e o uso das medicações; e aguardar 48h para doar caso tenha tomado a vacina da gripe, desde que não esteja com nenhum sintoma.