Milena Vitória foi assassinada - Reprodução/Redes sociais

Publicado 04/11/2024 19:55

Rio - Um homem foi preso em flagrante suspeito de matar e esconder o corpo da ex-namorada dentro da geladeira em Senador Camará, na Zona Oeste do Rio. O cadáver de Milena Vitória Garcia de Barros, de 22 anos, foi encontrado pela família na manhã desta segunda-feira (4), na comunidade do Viegas, com sinais de violência.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 14º BPM (Bangu) foram acionados para uma ocorrência de homicídio na Travessa Santa Luzia. No local, eles constataram a morte da jovem. A casa foi preservada para a realização da perícia, que ficou a cargo da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

Marcos Vinicios Andrioza Farias, suspeito de assassinar a ex-companheira, foi preso nesta segunda-feira (4) e vai responder pelos crimes de feminicídio e ocultação de cadáver. Segundo familiares de Milena, o homem não aceitava o fim do relacionamento.

Testemunhas relataram à polícia que Marcos esteve na residência da vítima na última sexta-feira (1º) para conversar com ela, ocasião em que teria cometido o crime. O casal tem dois filhos frutos do relacionamento, de 2 e 5 anos.

Ainda não há informações sobre o local e horário do sepultamento de Milena.