Milícia do Zinho utilizava o local para desmanchar veículos roubados - Divulgação

Publicado 04/11/2024 22:55

Rio - Policiais da 50ª DP (Itaguaí) e agentes do Detran localizaram e interditaram um local de desmanche de carros no bairro de Chaperó, em Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio. A ação, realizada na sexta-feira (1), aconteceu após a equipe da delegacia receber informações de que um galpão era utilizado pela milícia para desmontar veículos roubados.

No local, foram encontrados dois automóveis e mais de dez motores adulterados. Além dos veículos, as equipes encontraram centenas de peças de carros, como a carcaça de um Ford Ka e um Honda HRV, roubados nos dias 16 e 18 de outubro deste ano, em Bangu e Campo Grande, na Zona Oeste.

De acordo com a 50ª DP (Itaguaí), o galpão servia de desmonte para carros roubados pela milícia ligada a Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho. O material apreendido será periciado e, em seguida, levado para destruição em empresas de reciclagem cadastradas pelo Detran.