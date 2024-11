O sistema Guandu é responsável pelo abastecimento de mais de 10 milhões de pessoas no município do Rio - Divulgação

Publicado 04/11/2024 22:18 | Atualizado 04/11/2024 22:20

Rio - O fornecimento de água tratada na Região Metropolitana do Rio e na Baixada deve diminuir entre a noite desta segunda-feira (4) e a manhã de terça (5). De acordo com a Cedae, uma das elevatórias da Estação de Tratamento de Água (ETA) Guandu apresentou um vazamento e passará por reparo até as 10h. No momento, o sistema opera com 20% da capacidade.

Além da capital, as cidades que e podem sofrer com a falta d'água são: Belford Roxo, Duque de Caxias, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, São João de Meriti e Queimados.

Em nota, a Águas do Rio informou que, após a conclusão do reparo, o retorno do abastecimento será gradativo em até 72 horas. A concessionária orienta os seus clientes a reservarem a água de cisternas e caixas d’água para atividades prioritárias, até a regularização do fornecimento. Além disso, reforça que está à disposição para ligações gratuitas e mensagens via WhatsApp, por meio do 0800 195 0 195.