Publicado 05/11/2024 00:00

Após dólar disparar e bater R$ 5,87, segunda maior marca da história, Lula se reúne com Haddad para avaliar corte de gastos. Enquanto não houver definição clara da política fiscal brasileira, credibilidade do Real continuará contestada no mercado.

No último final de semana, manifestantes em Tel Aviv voltaram a pedir libertação dos reféns há mais de um ano em poder do Hamas. Dos 251 sequestrados, uma centena continua em cativeiro. Lamentável que líderes mundiais pareçam ter esquecido das vítimas.