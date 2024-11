Exército Brasileiro investiga confraternização com álcool e narguilé dentro da Vila Militar - Reprodução/Redes sociais

Publicado 04/11/2024 15:35

Rio - O Comando Militar do Leste investiga mais uma 'festinha' não autorizada organizada por militares dentro do 27º Batalhão de Infantaria Pára-Quedista, na Vila Militar, Zona Oeste do Rio. Um vídeo publicado nas redes sociais, no último domingo (3), mostra dezenas de militares uniformizados em uma confraternização regada de pagode, bebidas alcoólicas e narguilé (um cachimbo para fumar tabaco aromatizado ou outras substâncias, como maconha).

Nas imagens também é possível ver que os participantes da festa usam coturnos de cor marrom. Este acessório é usado por militares que possuem o Curso Básico Paraquedista e que estejam servindo nas Organizações Militares da Brigada de Infantaria Paraquedista e no Comando de Operações Especiais.

Veja o vídeo:

O Exército, por meio de nota, repudiou qualquer desvio de conduta por parte dos seus subordinados e reforçou que todas as medidas cabíveis estão sendo adotadas, "seguindo os parâmetros legais e regulamentares". Ainda de acordo com o Comando, a referida confraternização foi realizada com a cotização dos militares, sem a utilização de recursos públicos.

Há dez dias, outro vídeo expôs mais uma festa organizada por militares do Exército . Na ocasião, os subordinados ouviam funk e faziam uso de bebidas alcoólicas. Uma investigação interna sobre o assunto já foi aberta.

Leia a nota do Exército na íntegra

"A Seção de Comunicação Social do Comando Militar do Leste informa que, assim que tomou conhecimento do caso, as medidas administrativas necessárias para apurar todos os fatos e possíveis responsabilidades foram adotadas, de imediato.

Cabe destacar que a referida confraternização foi realizada com a cotização dos militares, sem a utilização de recursos públicos. O Comando Militar do Leste repudia de forma veemente qualquer desvio de conduta por parte dos seus subordinados e reforça que todas as medidas cabíveis estão sendo adotadas, seguindo os parâmetros legais e regulamentares."