Yuri Zumba Borges da Silva, de 31 anos, foi encontrado morto em Petrópolis, na Região Serrana do RioReprodução/Redes sociais

Publicado 04/11/2024 13:12 | Atualizado 04/11/2024 13:19

Rio - O motorista de aplicativo Yuri Zumba, 31, foi morto com diversos tiros. Uma perícia foi requisitada pela Polícia Civil para quantificar os disparos e apurar outras circunstâncias do crime. Policiais da 105ª DP (Petrópolis) e do 26º BPM (Petrópolis) encontraram o Gol que era utilizado pela vítima e um tênis no final de semana.

Nesta segunda-feira, a delegacia da Região Serrana aguarda a abertura do carro por um chaveiro para que a datiloscopia seja realizada. O delegado titular Nei José Loureiro destaca que as perícias respondem a várias perguntas para que os investigadores montem uma narrativa do evento.

"O mais importante é que a perícia não mente", resume o delegado. Até o momento, não há uma linha de investigação sobre a motivação do crime.

Após a ampliação das buscas, o corpo foi encontrado no sábado (2), nas proximidades das Torres do Morin, um condomínio na região.

As investigações seguem em conjunto com equipe da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), onde foi registrado o desaparecimento e que realizou as diligências iniciais.

Yuri saiu de casa meia-noite de quinta (31) para sexta-feira (1) para trabalhar e não fez mais contato com a família. Ele morava em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio.

A polícia encontrou o carro pela localização do rastreador. "O veículo estava trancado e as chaves sumiram", diz um boletim policial sobre o caso.



O homicídio ocorreu na Estrada Torres do Morin, na entrada do Castelinho, uma trilha turística em Petrópolis. O corpo estava em uma área de mata. A despedida da vítima se deu neste domingo (3), no Cemitério de Irajá, na Zona Norte.