O homem estava desaparecido desde a última quinta-feira(31) - Divulgação

Publicado 03/11/2024 16:45

Rio - O corpo do motorista de aplicativo Yuri Zumba Borges da Silva, de 31 anos, foi sepultado no Cemitério de Irajá, na Zona Norte, na tarde deste domingo (3). O jovem foi encontrado em uma área de mata fechada, no município de Petrópolis, na Região Serrana, neste sábado (2).

Yuri estava desaparecido desde a última quinta-feira (31) após ter aceitado uma corrida para a região serrana. Nas redes sociais, a família chegou a publicar uma série de postagens pedindo ajuda para encontrá-lo, mas o rapaz já foi encontrado morto.

O caso é investigado pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), em conjunto com a equipe da 105ª DP (Petrópolis). De acordo com a Polícia Civil, a perícia foi realizada no local e no carro da vítima. A DDPA realizou as diligências iniciais e segue investigando a morte.