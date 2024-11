Dois torcedores do Botafogo são indiciados por racismo após jogo contra Palmeiras - Reprodução/Redes sociais

03/11/2024

Vinicius Ramos de Andrade e Silva, de 35 anos, ex-funcionário da Prefeitura de Maricá, e Adriano Santos de Souza Machado, 38, foram Rio - Dois torcedores do Botafogo foram indiciados por racismo pela Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi)., de 35 anos, ex-funcionário da Prefeitura de Maricá, e, 38, foram flagrados imitando um macaco em direção à torcida do Palmeiras após a partida entre as duas equipes no Estádio Nilton Santos, em agosto deste ano.

O inquérito foi concluído pela especializada e enviado ao Ministério Público do Rio (MPRJ) na terça-feira passada (29), quase três meses depois do ocorrido. Na denúncia, a Decradi considerou que os gestos ocorreram de forma explícita durante um evento esportivo, incentivando a disseminação de atos de discriminação racial, "especialmente quando direcionados a desumanização e ridicularização de pessoas ou grupos por motivos raciais".

Ainda de acordo com a especializada, tal comportamento promove a divisão e o desrespeito, e deve ser punido na forma da lei.

Indiciados negam racismo

À polícia, Vinicius Ramos negou que tenha feito um gesto racista e alegou que o vídeo foi editado. Segundo ele, próximo ao final do jogo, a torcida do Palmeiras se aproximou da grade divisória e trocou gestos e ofensas com a torcida do Botafogo, algo que ele considerou comum em estádios.

Sobre as imagens que circularam, Vinicius alegou que o gesto de bater no braço e passar os dedos sobre a pele referia-se à garra e ao espírito combativo do time, especialmente considerando o histórico recente de confrontos entre os clubes e seus presidentes. Ele negou ter imitado um macaco, explicando que estava realizando um gesto de preparação para luta, já que é lutador, e afirmou que o vídeo contém edições e cortes mal-intencionados.

Já Adriano Santos, morador de São Gonçalo e identificado como o homem ao lado de Vinicius, disse em depoimento que, devido a um procedimento médico, tem sofrido apagões de memória e estava alcoolizado no dia do jogo. Adriano afirmou que lembra apenas de "flashes" do evento e também alegou que o vídeo em questão foi editado.

Botafogo foi multado

A Conmebol multou o Botafogo em 60 mil dólares (cerca de R$ 330,2 mil) por causa do torcedor que fez gestos racistas em direção à torcida do Palmeiras. Além da multa, o Glorioso terá de realizar a campanha "Basta de racismo' na próxima partida em casa pela Libertadores, que será nesta quarta-feira (18) às 21h30, contra o São Paulo, pelo jogo de ida das quartas de final.