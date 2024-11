A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada - Arquivo / Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 03/11/2024 15:56 | Atualizado 03/11/2024 16:55

Rio - Três corpos foram encontrados nas proximidades da Avenida Martin Luther King Jr., na Zona Norte do Rio, neste domingo (3). O local tem sido palco de uma série de arrastões que causam pânico a motoristas e pedestres que passam pela região.

Segundo a Polícia Militar, o primeiro corpo foi encontrado na própria via, altura de Irajá, dentro de uma vala. A vítima foi identificada como Marlon Sobreira Mourão Araujo. Já os outros dois estava carbonizados, na Rua Luiza de Carvalho, em Vicente de Carvalho, que dá acesso a avenida. Um deles estava dentro de um pneu. Eles ainda não foram identificados.

Os locais foram isolados para o trabalho da perícia. A corporação informou que o policiamento foi intensificado na região e a Delegacia de Homicídios da Capital foi acionada. Segundo a Polícia Civil, as investigações estão em andamento para identificar as duas vítimas e esclarecer a autoria e a motivação dos crimes.

Avenida do pânico

Cercada por mais de 10 comunidades e uma das principais vias para bairros como Colégio, Irajá, Coelho Neto, Vicente de Carvalho, Thomaz Coelho, Engenho da Rainha e Inhaúma, a região também dá acesso a diversas estações da linha 2 do metrô.

No trajeto, ficam as sedes da 44ª DP (Inhaúma) e do 41º BPM (Irajá), além de locais como o Shopping Nova América e o Hospital Municipal Ronaldo Gazolla. A via, sempre muito movimentada, também é cortada pela Avenida Brasil.

Dentre os casos na via, um deles foi registrado na tarde da última sexta-feira (1º). Na ocasião, uma câmera de segurança de um dos carros que foi assaltado flagrou a ação dos bandidos . Nas imagens é possível ver pelo menos cinco criminosos correndo em direção aos veículos, com armas em punho. Um deles tenta esconder o rosto usando uma camisa. O bando agiu com violência e chegou a arrastar motoristas e passageiros para fora dos carros. Em outro momento do vídeo, um dos assaltantes apontou a arma para o carro que estava filmando e disse: "vou matar, vou matar!".

No último dia 21 de outubro, motoristas foram vítimas de um outro arrastão , também no início da tarde, mas em Inhaúma, sentido Irajá. Na ocasião, era o segundo caso em menos de 24h e o terceiro registrado no mês.

No dia 20, assaltos foram realizados na altura da estação de metrô do Engenho da Rainha, no sentido do Shopping Nova América, segundo relatos nas redes sociais. Vídeos do momento mostram motoristas assustados, andando de ré com seus veículos ao perceberem os roubos no local.



Já no dia 18, a avenida foi alvo de outro arrastão, que causou pânico entre os condutores que estavam no local. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram alguns condutores abandonando seus carros e fugindo a pé, provocando uma intensa correria.