Zé Gotinha continuará sendo símbolo de campanhas de imunização - Divulgação

Publicado 04/11/2024 14:06 | Atualizado 04/11/2024 14:10

Rio - A nova vacina injetável contra a poliomielite já está disponível nos 237 pontos de vacinação da cidade do Rio de Janeiro. O secretário Municipal de Saúde, Daniel Soranz, espera conseguir manter uma cobertura superior a 90% na capital. A antiga gotinha, deixou de ser aplicada nesta segunda-feira (4) em todo o país.

Chamada de vacina inativada poliomielite, a Vip é administrada por injeção e é considerada uma evolução no enfrentamento à doença. O imunizante deve ser aplicado em bebês de dois meses; quatro meses e seis meses. A dose de reforço se dá aos 15 meses.

"A gente espera conseguir manter uma cobertura acima de 90% na cidade do Rio de Janeiro. A capital do Rio é a cidade que tem a maior cobertura de vacina para pólio no país", afirmou Soranz nesta segunda-feira (4) em uma coletiva no Centro de Operações Rio.

Mesmo quem foi imunizado com a gotinha, precisa refazer a vacina se tiver até 15 meses de idade. "De fato, é uma doença que preocupa porque muitas pessoas circulam na cidade do Rio de Janeiro. É a porta de entrada do Brasil e a gente precisa manter as nossas crianças imunizadas e protegidas", reforçou o secretário.

Os postos de saúde oferecem a Vip de 8h às 17h. O Super Centro Carioca de Vacinação, no bairro de Botafogo, Zona Sul do Rio, funciona de 8h às 22h, incluindo os sábados e domingos.

De acordo com o Ministério da Saúde, a alteração está alinhada com uma tendência mundial de utilização da Vip, composta por partículas do vírus, em detrimento da versão oral, produzida com o vírus atenuado. Por ser um imunizante que não utiliza o vírus vivo atenuado, mesmo indivíduos com imunodeficiência podem ser vacinados.