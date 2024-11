Acidente ocorreu na altura do Colégio de Aplicação da UFRJ, na Lagoa - Reprodução / Google Street View

Publicado 04/11/2024 14:58

Rio - Dois motociclistas se envolveram em um acidente, na manhã desta segunda-feira (4), na Avenida Borges de Medeiros, altura da Rua José Joaquim Seabra, na Lagoa, Zona Sul.

De acordo com o Centro de Operações, o Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência, na altura do Colégio de Aplicação da UFRJ, sentido Gávea. No entanto, segundo a corporação não houve registro. Não há informação sobre o quadro de saúde dos envolvidos.

O COR informou, ainda, que uma faixa da via ficou ocupada para o trabalho das equipe, mas o trânsito não apresenta mais retenções. A avenida foi liberada por volta de 10h30.