Ônibus foram utilizados por criminosos para bloquear a Estrada do Itanhangá - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 23/10/2024 08:27

Rio - Criminosos voltaram a sequestrar ônibus, na madrugada desta quarta-feira (23), na comunidade da Muzema, na Zona Oeste do Rio. Ao menos três coletivos foram utilizados como barricadas para bloquear a Estrada do Itanhangá. Há uma semana, mais de dez veículos foram alvos de bandidos , durante operações da Polícia Militar. Nesta manhã, o policiamento precisou ser intensificado na região.

Segundo o Rio Ônibus, desde a quarta-feira passada (16), as linhas que circulam pela região estão sofrendo desvios de itinerário praticamente todos os dias. Com o episódio desta madrugada, já são 147 veículos sequestrados nos últimos 12 meses. "A recorrência dos casos reitera a necessidade de ações efetivas por parte das autoridades de segurança pública do Rio de Janeiro. É preciso, com urgência, garantir o direito de ir e vir do cidadão, subtraído pelo crime há uma semana", declarou o sindicato das empresas de ônibus.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) foram acionadas para retirar os coletivos atravessados na Estrada do Itanhangá e reforçaram o policiamento na Muzema. A corporação informou ainda que os ônibus estão circulando na região. Apesar da tensão na comunidade, a Secretaria Municipal de Educação (SME) informou que as escolas da rede funcionam normalmente nesta quarta-feira.

Rotina de violência



A guerra entre criminosos rivais continua provocando uma rotina de violência na Zona Oeste. Segundo relatos, desde a última semana, milicianos e traficantes do Comando Vermelho (CV) vêm travando uma disputa pelo controle da Muzema, que provocaram intensas trocas de tiros na região e afetaram a circulação de ônibus.

Na última quarta-feira (16), bandidos sequestraram nove ônibus, usados como barricadas entre as comunidades da Tijuquinha e Muzema, em uma operação da PM. A ação pretendia evitar as disputas territorias entre grupos rivais e, durante um confronto, um agente acabou baleado. Já na quinta-feira (17), outros dois coletivos foram alvos dos criminosos na comunidade.