Ônibus sequestrados durante operação da PM na Zona Oeste - Reprodução/BDRJ

Publicado 16/10/2024 12:34 | Atualizado 16/10/2024 16:40

Rio - Nove ônibus foram sequestrados por criminosos e usados como barricadas entre as comunidades da Tijuquinha e Muzema, na Zona Oeste, no início da tarde desta quarta-feira (16), durante uma operação da Polícia Militar. Dentre eles, dois ficaram atravessados na Estrada do Itanhangá, interditando o trânsito nos dois sentidos, enquanto um terceiro bloqueou o acesso no centro da Muzema.



Segundo relatos das redes sociais, bandidos fortemente armados foram vistos na área de mata da região. Os principais acessos as comunidades estão fechados.

Clima tenso na região do Itanhangá, um ônibus foi atravessado entre a Muzema e Tijuquinha, homens fortemente armados foram vistos entrando na área de mata na região. pic.twitter.com/DzHt7EDZ4B — Rio de Janeiro ao VIVO (@PracaE84563) October 16, 2024

De acordo com o Rio Ônibus, todos os coletivos já foram recuperados, mas as linhas que circulam pela região ainda sofrem desvios de itinerário. Nenhum passageiro ficou ferido. Confira as linhas sequestradas:

D13091 - 878 Tanque x Barra da Tijuca

C30229 - 557 Rio das Pedras x Copacabana

C30213 - 557 Rio das Pedras x Copacabana

C30241 - 557 Rio das Pedras x Copacabana

C30193 - 550 Cidade de Deus x Gávea

C13058 - 878 Tanque x Barra da Tijuca

C47815 - 863 Barra da Tijuca x Rio das Pedras

C30127 - 557 Rio das Pedras x Copacabana

C30123 - 557 Rio das Pedras x Copacabana

Nos últimos 12 meses, 132 veículos já foram sequestrados. "A recorrência dos casos reiteram a necessidade de ações efetivas por parte das autoridades de segurança pública do Rio de Janeiro. É preciso, com urgência, garantir o direito de ir e vir do cidadão", disse o Rio Ônibus.



Segundo a Polícia Militar, equipes do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) estão atuando na comunidade da Tijuquinha, Zona Oeste. De acordo com o comando do batalhão, até o momento não há saldo operacional. O objetivo é evitar disputas territoriais entre grupos rivais na região.