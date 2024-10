Ônibus sequestrados e usados como barricadas nas zonas Norte e Oeste - Divulgação/Rio Ônibus

Publicado 17/10/2024 10:50 | Atualizado 17/10/2024 12:42

Rio - Cinco ônibus foram sequestrados e usados como barricadas durante operações da Polícia Militar nesta quinta-feira (17). Três deles ficaram atravessados em vias da Pavuna e Costa Barros, na Zona Norte, enquanto outros dois fecharam trechos da Muzema, na Zona Oeste. Segundo a corporação, um policial chegou a ser ferido por estilhaço no pescoço e um outro homem, também ferido, foi socorrido por meios próprios. Na quarta-feira (16) , outros nove coletivos foram sequestrados

Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver ainda que criminosos atearam fogo em caçambas de lixos. Um dos ônibus chegou a fechar o trecho de uma das vias mais movimentadas da região, a Avenida na Martin Luther King Jr, próximo a estação de metrô. Segundo a PM, os criminosos também incendiaram pneus e usaram coletivos para obstruir a Estrada de Botafogo, em Costa Barros.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, equipes foram acionadas para conter incêndio em endereços públicos. Enquanto agentes do 41ºBPM (Irajá) e do 2º Comando de Policiamento de Área (2ºCPA) desobstruíram as vias, que foram liberadas no fim da manhã.

Mais um dia normal no Rio de Janeiro... pic.twitter.com/2OfPDONuqW — SauloCabral (@SauloCabral01) October 17, 2024

Já na Zona Oeste, novamente dois ônibus foram posicionados como barricadas, sendo retirados por policiais militares do 31ºBPM (Recreio).

Dos veículos, apenas um é intermunicipal, da Viação Vera Cruz, enquanto os demais são municipais. Segundo o Rio Ônibus, todas as linhas que circulam pela região estão sofrendo desvios de itinerário.



Nos últimos 12 meses, 134 veículos foram sequestrados e utilizados como barricadas. Outros 29 foram incendiados criminalmente. "A recorrência dos casos reiteram a necessidade de ações efetivas por parte das autoridades de segurança pública do Rio de Janeiro. É preciso, com urgência, garantir o direito de ir e vir do cidadão", reforçou a empresa em nota.



Confira as linhas municipais sequestradas:

Costa Barros

B11505 - Linha 778 (Pavuna x Cascadura)

B11507 - Linha 778 (Pavuna x Cascadura)



Muzema

C13137 - Linha 878 (Barra da Tijuca x Tanque)

C47825 - Linha 863 (Rio das Pedras x BarradaTijuca)

Operação

Segundo a PM, há uma operação em andamento no Complexo da Pedreira, na Zona Norte, que tem como principal objetivo coibir os roubos de veículos e carga na região. De acordo com informações preliminares dos policiais, criminosos atiraram contra as equipes na Comunidade da Quitanda e houve confronto. Os feridos foram atingidos nesta localidade.

Ainda na ação, drogas e três carregadores de fuzis foram apreendidos. A ocorrência está em andamento na 39ªDP (Pavuna). O policiamento está intensificado na região.

Já nas comunidades Tijuquinha e Muzema, Zona Oeste, agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) apenas reforçam o patrulhamento. Até o momento, não há registro de prisão ou apreensão.

Caos na Zona Oeste

Na quarta (16), os nove ônibus também foram sequestrados durante uma outra operação da Polícia Militar. Dois deles ficaram atravessados na Estrada do Itanhangá, interditando o trânsito nos dois sentidos, enquanto um terceiro bloqueou o acesso no centro da Muzema.

Segundo a corporação, equipes do Batalhão de Operações Especiais (Bope) foram atacadas a tiros e reagiram. Durante o confronto, um agente acabou ferido por estilhaços e levado para o Hospital Central da Polícia Militar (HCPM).

Levantamento aponta prejuízo de R$ 22 milhões

Um levantamento do Rio Ônibus apontou que o prejuízo causado por ataques a coletivos chega a R$ 22.631.700 somente em 2024 . Os dados incluem informações sobre veículos incendiados, vandalizados ou sequestrados para serem utilizados como barricadas. No ano passado, de janeiro a dezembro, o valor chegou a R$ 47.680.040,15.

Ao total, se somados, as empresas de ônibus que atuam no Rio de Janeiro tiveram prejuízo que ultrapassam os R$ 70 milhões. De acordo com o sindicato, os bairros mais afetados por veículos sequestrados são Vila Aliança, Tijuquinha e Muzema, na Zona Oeste; Cordovil e Ramos, na Zona Norte.