Fuzis apreendidos após confronto na Muzema - Divulgação/PMERJ

Publicado 30/10/2024 12:25 | Atualizado 30/10/2024 15:38

Rio - Um intenso tiroteio na Muzema, na Zona Oeste, provocou a morte de um suspeito e a prisão de outros cinco na manhã desta quarta-feira (30). Na ação, foram apreendidos seis fuzis, duas pistolas, carregadores e munições. A região vive uma intensa onda de violência devido à disputa de território entre criminosos.



Segundo a Polícia Militar, equipes do Comando de Operações Especiais (COE) realizavam patrulhamento em uma área de mata da comunidade quando foram atacados a tiros e houve confronto.



O suspeito baleado chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Lourenço Jorge, mas não resistiu. A identidade não foi divulgada. O policiamento está reforçado na região.

Segundo o Governo, as armas apreendidas não são fabricadas no estado do Rio de Janeiro. Dos fuzis apreendidos pela Polícia Militar este ano, 90% foram produzidos nos Estados Unidos e 80% deles chegaram ao Brasil pelas fronteiras.

"Somente este ano, as polícias apreenderam mais de 540 fuzis. Estamos falando de armas de guerra que entram facilmente pelas fronteiras do país em nosso estado. Precisamos rever a nossa legislação penal e punir com rigor quem porte armas desse calibre, além de integrar as forças de segurança do Brasil para fiscalizar com eficiência as nossas barreiras territoriais", declarou Claudio Castro.



Rotina de violência



A guerra entre criminosos rivais continua provocando uma rotina de violência na Zona Oeste. Segundo relatos, desde a última semana, milicianos e traficantes do Comando Vermelho (CV) vêm travando uma disputa pelo controle da Muzema, que provocaram intensas trocas de tiros e afetaram a circulação do transporte coletivo.

No último dia 23 , criminosos sequestraram ônibus na comunidade . Na ocasião, ao menos três veículos foram utilizados como barricadas para bloquear a Estrada do Itanhangá.

No dia 21, devido a um intenso tiroteio, mais de 190 ônibus não circularam na comunidade durante toda manhã. Segundo o Rio Ônibus, todas as linhas tiveram desvios de itinerários. Apesar disso, o serviço foi normalizado por volta das 8h20.



Já na semana anterior, no dia 16, outros nove coletivos foram sequestrados entre as comunidades da Tijuquinha e Muzema, em uma operação da PM. A ação pretendia evitar as disputas territorias entre grupos rivais e, durante um confronto, um agente acabou baleado. No dia seguinte, mais dois veículos foram alvos dos criminosos na comunidade.