Reunião de representantes de favelas com grupo F-20Divulgação: Ascom SGPR

Publicado 04/11/2024 10:25

Rio - Em celebração ao Dia Nacional da Favela, nesta segunda-feira (4), o Morro do Adeus, no Complexo do Alemão, Zona Norte, recebe governantes brasileiros e representantes do G20 para a entrega de documento com recomendações políticas para garantir que as necessidades das favelas sejam abordadas em discussões internacionais.

Organizado pela Voz das Comunidades e promovido pelo Favela 20 (F-20), a cerimônia inédita, que começou às 9h, é um marco importante para a inclusão de vozes silenciadas em discussões de políticas internacionais.

"Ao longo do ano, nossa mobilização buscou transformar a maneira como a política internacional é conduzida. Diante dos desafios que enfrentamos hoje, é fundamental agir com urgência e direcionar investimentos para as favelas e periferias, não apenas no Brasil, mas em todas as nações que compõem o G20.", ressaltou Rene Silva, cofundador do F-20 e fundador do Voz das Comunidades.

O documento, que reúne solicitações de mais de 300 organizações periféricas, aborda seis temas principais: Combate à desigualdade, pobreza, fome e promoção da saúde mental; Combate a crise climática e promoção da transição energética justa; Acesso à água potável, saneamento básico e higiene pessoal; Combate a risco de desastres naturais; Transformação, inclusão digital e cultural e Finanças sustentáveis.

Entre autoridades confirmadas, estão Joachim Schemel, Cônsul-Geral Adjunto da República Federal da Alemanha, Svetlana Ribeiro - Assessora de Participação Social e Diversidade do Ministério da Educação, Lucas Padilha - coordenador do Comitê do G20 da Prefeitura do Rio de Janeiro; Gessica Ohana - Assessora Especial do Gabinete do Governador do estado do Rio de Janeiro, além de outros órgãos e instituições.