Agentes do 20º BPM (Mesquita) estão entre os alvos da ação - Reprodução

Publicado 07/11/2024 08:06 | Atualizado 07/11/2024 09:30

Rio - A Corregedoria da Polícia Militar e o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) realizam, na manhã desta quinta-feira (7), uma operação contra 22 PMs denunciados por corrupção e associação criminosa. De acordo com as investigações, os agentes extorquiam ao menos 54 comerciantes em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Até o momento, 12 policiais foram presos.

As investigações tiveram início após uma denúncia anônima de que policiais do 20º BPM (Mesquita) estariam recolhendo propina de uma loja de reciclagens no bairro Miguel Couto. Em seguida, a Delegacia de Polícia Judiciária Militar passou a monitorar o grupo e constatou que outros comerciantes também eram extorquidos.

A Corregedoria apurou que o pagamento era feito sempre às sextas-feiras. Segundo a denúncia, os agentes paravam a viatura nas lojas, alguém se aproximava e entregava o dinheiro ou um dos PMs descia do carro e entrava no estabelecimento. Em geral, os alvos eram locais de reciclagem e ferros-velhos, além de lojas de construção e distribuidores de gás. De acordo com o MPRJ, as equipes realizavam um verdadeiro "tour da propina".



A investigação apontou, ainda, que além do dinheiro, os policiais recolheram engradados de cerveja em depósitos e frutas em um hortifruti.



Ao concordar com o pedido de prisão formulado pela Corregedoria da PM, o MPRJ destacou o comportamento dos denunciados, que seguiam com a prática de vários crimes durante o serviço e em plena via pública, transformando o trabalho "numa verdadeira caçada ao 'arrego'".