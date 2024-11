Previsão aponta para chuva forte a partir da tarde desta quinta-feira (7) - Pedro Teixeira / Arquivo O Dia

Publicado 07/11/2024 08:19

Rio - A capital tem previsão de chuva forte, raios e ventania para esta quinta-feira (7), apesar do calor continuar predominante, com máxima de 38°C e mínima de 22°C. A chance de temporal segue para os próximos dias, acompanhada de uma queda na temperatura, em razão da chegada de uma rápida frente fria, segundo o Alerta Rio.

De acordo com o órgão, o tempo na cidade é influenciado por áreas de instabilidade associadas à aproximação desta massa de ar frio. A chuva começa a cair a partir do início da tarde, se estendendo até a noite. A madrugada desta sexta (8) será de precipitação fraca, que deve dar uma trégua quando o dia amanhecer.

Porém, a partir do fim da manhã, as pancadas de chuva retornam e devem permanecer ao longo do dia. Os ventos variam de moderados a fortes, e a máxima vai cair para 32°C, com mínima de 19°C.

O frio chega no fim de semana. O sábado (9) terá máxima de 25°C e mínima de 16°C, com pancadas de chuva durante a madrugada e a manhã. O céu estará encoberto e os ventos continuam fortes.

Ainda de acordo com o Alerta Rio, o sol volta a brilhar no domingo (10), que terá menos nuvens no céu. Será um dia de chuva fraca isolada durante a madrugada e a manhã, com as temperaturas permanecendo baixas como no sábado.

A frente fria e a chuva devem se despedir da capital no começo da semana. A segunda-feira (11) terá céu limpo, com máxima de 30°C, mínima de 16°C e ventos fracos.