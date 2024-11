Ingrid Oliveira Félix acabou presa em flagrante por denunciação caluniosa e lesão corporal - Reprodução

Ingrid Oliveira Félix acabou presa em flagrante por denunciação caluniosa e lesão corporalReprodução

Publicado 07/11/2024 10:42

Rio - Uma mulher foi presa, nesta quarta-feira (6), após fazer uma denúncia falsa de violência doméstica contra o ex-companheiro. Ingrid Oliveira Félix, de 36 anos, procurou a Delegacia de Atedimento à Mulher (DEAM) de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, relatando que ele havia invadido sua casa e a agredido com chutes e socos. Os agentes, no entanto, descobriram que foi ela que atacou e ameaçou o homem.

Em depoimento na especializada, a mulher contou que foi casada por dois anos e que o ex-companheiro cometeu o crime motivado por ciúmes. Ela disse que o homem pulou o muro de sua casa e passou a bater na janela do quarto em que ela dormia com o filho, fruto de outra relação. Para se defender, já que, segundo ela, o homem costumava ser agressivo, pegou uma faca na cozinha e abriu a porta do imóvel, momento em que ele entrou e passou a ofendê-la.

Ainda na oitiva, Ingrid disse que o ex-companheiro estava com uma espécie de punhal e desferiu um golpe em sua testa, além de socos e chutes, até que ela o atingiu em uma das mãos com a faca e o homem fugiu. A mulher relatou também que esteve na casa dele pouco depois, para recuperar um carregador de celular que ele havia pego, e trocaram ofensas. Ela informou ter sido atendida no Hospital Geral de Nova Iguaçu e acusou o suposto agressor de ser dependente químico.

Os policiais civis levaram o suspeito para a delegacia e descobriram que a história contada por Ingrid não era verdadeira. O homem afirmou que estava em um encontro com outra mulher, quando a ex-companheira passou a ligar e mandar diversas mensagens, inclusive ofendendo a atual namorada dele. Confira abaixo. Motivada pelos ciúmes, ela invadiu a casa dele, quebrou pertences, ameaçou atear fogo no local com um isqueiro e desferiu golpes de faca.

Homem mostrou prints com ofensas e ameaças feitas por Ingrid Oliveira Félix Reprodução

O homem declarou ainda que eles chegaram a entrar em luta corporal, momento em que ele conseguiu pegar a faca dela, encontrada na casa dele pelos agentes, bem como manchas de sangue no chão. Testemunhas contaram aos policiais que viram a briga e que, mais cedo, ela já estava procurando pelo ex-companheiro e a namorada dele. Na delegacia, a vítima mostrou os cortes nas mãos e braços, além das marcas de mordidas deixadas pela mulher. Ingrid acabou presa por denunciação caluniosa e lesão corporal.



"Trata-se de um caso onde a suposta vítima foi até a delegacia e disse que foi agredida pelo ex-companheiro. Nós mobilizamos uma equipe e fomos até esse homem, porém, na delegacia, confrontando provas periciais, testemunhais, além de prints e áudios de WhatsApp, nós descobrimos que, na verdade, ela, motivada pelos ciúmes, foi até a casa dele e tentou esfaqueá-lo (...) A suposta vítima, na verdade, era a autora do crime. Ela foi presa em flagrante por denunciação caluniosa e também por lesão corporal contra o ex-companheiro", disse a delegada titular de Deam de Nova Iguaçu, Monica Areal.