Publicado 07/11/2024 13:42 | Atualizado 07/11/2024 16:45

Rio - O Governo do Rio contratou a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) para uma consultoria. O objetivo é elaborar a estimativa orçamentária para a operação e a manutenção do sistema ferroviário de transporte de passageiros da Região Metropolitana fluminense. O valor do contrato é de mais de R$ 2,4 milhões.

A ordem de serviço, que marca o início do prazo de 90 dias, foi assinada nesta quinta-feira (7), em São Paulo. O contrato foi firmado no último dia 4 e publicado no Diário Oficial do Estado na quarta-feira (6). A medida foi tomada pela Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana (Setram) do Rio e pela Central Logística, empresa pública vinculada à pasta.

O resultado dos estudos vai nortear a futura licitação para substituição da Supervia na concessão. O secretário estadual de Transporte, Washington Reis, avalia que a consultoria vai contribuir com a inovação e a melhoria nos serviços prestados à população fluminense.

"O momento é de reunir conhecimento e empenhar esforços em prol de um objetivo comum, que é o bem-estar dos passageiros em seus deslocamentos no transporte público. E ninguém melhor do que a CPTM, com mais de três décadas de operação e mais de 50 milhões de passageiros transportados por mês, para desenvolver esse trabalho de consultoria. Com certeza vai render resultados positivos para a população. Só temos a ganhar com a parceria”, ressaltou Reis.

A CTPM é conhecida em São Paulo por gerir os trens da Região Metropolitana há 32 anos. A companhia é responsável por transportar 1,6 milhão de pessoas diariamente na malha de 196 km, 57 estações e 18 municípios.

A malha ferroviária do Rio é de 270 km, cinco ramais, três extensões e 104 estações. No estado, 300 mil passageiros circulam de trem por dia útil.

Em outubro deste ano, o Governo do Estado instituiu um Grupo de Trabalho que atua na busca de soluções que garantam a manutenção do serviço de passageiros do sistema ferroviário durante a transição para uma nova empresa. O Poder Público e a Supervia discutem na Justiça os termos para a saída da concessionária da operação. Segundo o Governo, o acordo deverá ser fechado em breve.

A Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística (Central) é uma empresa pública, vinculada à Secretaria Estadual de Transporte. Entre suas competências estão a operação do sistema de bondes de Santa Teresa e a gestão do consórcio firmado com a SuperVia – concessionária responsável por operar os serviços, atualmente.