Centro Cultural Banco do Brasil recebe mais uma edição do Clube de Leitura CCBB 2024Renan Areias / Arquivo Agência O Dia

Publicado 11/11/2024 13:36

Rio - A Biblioteca do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) será palco de um encontro literário para debater sobre a importância do mês da Consciência Negra. Com entrada franca, o Clube de Leitura CCBB 2024 acontece nesta quarta-feira (13), às 17h30, e contará com a presença dos premiados escritores Itamar Vieira Junior e Jeferson Tenório, além da participação da poetisa Elisabeth Manja.

Com objetivo de conversar sobre os problemas relacionados à consequência de séculos de escravidão, buscando reforçar a luta antirracista e valorizar o Dia Nacional de Zumbi, celebrado em 20 de novembro, o evento terá leitura coletiva e debate sobre os livros "Torto arado", de Itamar Vieira Junior, e "O avesso da pele", de Jeferson Tenório.

"Estou muito feliz de estar com Tenório neste evento e encontrar leitores para conversar um pouco sobre nossas escritas", disse Itamar, um dos finalistas da 66ª edição do Prêmio Jabuti com o livro "Salvar o fogo". A premiação acontece no dia 19 de novembro.

Ao final do encontro, o microfone será aberto para a plateia também participar da discussão. Toda a conversa será mediada pela curadora Suzana Vargas. O evento será gravado e poderá ser assistido a partir da próxima semana, no canal oficial

Os ingressos da edição de novembro poderão ser retirados na bilheteria do CCBB, a partir das 9h desta quarta-feira (13). Eles também podem ser adquiridos pelo site oficial . A Biblioteca Banco do Brasil fica no quinto andar CCBB, na Rua Primeiro de Março, 66, na região Central da cidade.

Conheça os autores

Geógrafo e doutor em estudos étnicos e africanos pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), Itamar Rangel Vieira Júnior nasceu em 1979, em Salvador. Seu romance "Torto arado", é um dos maiores sucessos de público e crítica da literatura brasileira e venceu os prêmios Leya, Oceanos e Jabuti. Itamar também é autor dos livros "Doramar ou a Odisseia", "A oração do carrasco", entre outras obras.

Nascido no Rio, em 1977, e criado em Porto Alegre, Jeferson Tenório é doutor em teoria literária pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS). Sua obra "O avesso da pele" venceu o prêmio Jabuti de 2021 e teve seus direitos vendidos para vários países. Jeferson também escreveu "Estela sem Deus", "De onde eles vêm", entre outros.