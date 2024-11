Mais de 330 mil mudas de espécies nativas da Mata Atlântica serão plantadas no projeto - Divulgação / Governo do RJ

Publicado 12/11/2024 08:29

A fase final do maior programa de reflorestamento do Estado do Rio, que vai promover o plantio de mais de 330 mil mudas de espécies nativas da Mata Atlântica, começou às vésperas do encontro dos chefes de Estado das nações do G20, que reúne as principais economias do mundo para debater temas ambientais e sociais.

A nova fase do programa foi iniciada pelo secretário do Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi, que plantou uma muda de Pau-Brasil em uma área de preservação em Cachoeiras de Macacu, na Região Metropolitana.



"Estamos avançando significativamente na recuperação das nossas florestas e do nosso ambiente. Reduzimos o desmatamento, estamos pautando nossas ações de acordo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. Investimos em tecnologia, nos nossos técnicos e nos projetos que levam o Estado para o lugar de vanguarda e de pioneirismo de onde nunca deveria ter saído", avalia o governador Cláudio Castro.