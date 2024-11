Érika de Souza levou o tio Paulo já morto ao banco para sacar empréstimo - Reprodução/Redes sociais

Ainda segundo o MPRJ, Érika, mediante a fraude, tentou se apropriar de valores que não seriam mais utilizados em favor de seu tio, o que ocasionaria um prejuízo ao banco que concedeu o empréstimo. Além disso, a promotoria alega "desprezo e desrespeito" pelo idoso ao levá-lo ao banco morto para realizar o saque do dinheiro, o que justificou a denúncia pelo crime de vilipêndio de cadáver.



Relembre o caso



Paulo foi levado por Érika a uma agência bancária em Bangu. Na ocasião, ela se apresentou aos funcionários como sua sobrinha para resgatar R$ 17.975,38 do empréstimo realizado em nome do idoso. A mulher entrou com o cadáver em uma cadeira de rodas e falou com ele normalmente, pedindo inclusive para que o tio assinasse o documento que autorizava o recolhimento do dinheiro.