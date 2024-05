Érika de Souza levou um cadáver a uma agência bancária para sacar empréstimo - Reprodução/Redes sociais

Publicado 02/05/2024 16:33 | Atualizado 02/05/2024 16:45

Rio -, a sobrinha de 'tio Paulo', deixou o presídio em Bangu, na Zona Oeste, na tarde desta quinta-feira (2). Ela foi recebida pelos filhos e pela advogada Ana Carla de Souza, que faz a sua defesa no caso. Érika estava presa desde o dia 16 de abril , após levar o cadáver do tiopara sacar um empréstimo em um banco.

A revogação da prisão preventiva de Érika foi expedida na manhã desta quinta-feira (2) e foi deferida pela juíza Luciana Mocco, da 2ª Vara Criminal de Bangu. A mesma magistrada também tornou a sobrinha de 'tio Paulo' ré no processo. Ela vai responder pelos crimes de estelionato e vilipêndio de cadáver, tendo que cumprir medidas cautelares.

Ao revogar a prisão preventiva e determinar prisão domiciliar, a juíza Luciana Mocco informou que apesar da grande repercussão do caso em rede nacional e internacional, devido ao vídeo realizado no interior da agência bancária, "especulações não podem ser tidas como prova dos autos a justificar a medida excepcional do cárcere, ressaltando-se, por oportuno, que o clamor público não é requisito previsto em lei para decretação ou manutenção da prisão".

Na decisão, a juíza explicou ainda que a defesa de Érika comprovou que ela possui residência física, e que é mãe de uma menina portadora de deficiência.



Investigada por homicídio culposo

Érika também passou a ser investigada por homicídio culposo - quando não há a intenção de matar. De acordo com a primeira fase do inquérito na 34ª DP (Bangu), o idoso estava em situação "gritante de perigo de vida", o que pode configurar omissão de socorro. A defesa da presa, representada pela advogada Ana Carla de Souza Corrêa, contestou a inclusão desta tipificação penal e disse que no momento oportuno vai refutar a decisão.