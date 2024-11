Motoboy frustra golpe e salva idosa de enviar cartões de crédito para criminosos - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 12/11/2024 16:43 | Atualizado 12/11/2024 17:35

Rio - Um motoboy impediu que criminosos aplicassem um golpe em idosa de 84 anos, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. O caso aconteceu no dia 16 de outubro e foi gravado pelo entregador Carlos Vitor, que se identifica como Vitor El Khouty nas redes sociais, que deveria buscar um envelope na casa da senhora.

Motoboy há quatro anos e meio, Vitor, de 24 anos, disse ao DIA que começou a desconfiar da entrega quando recebeu uma proposta de gorjeta caso a corrida fosse finalizada. "Eu estava fazendo as minhas corridas normalmente, quando tocou um pedido de São João de Meriti para Ramos. Eu aceitei, como normalmente, e chegando no local e já começaram a me mandar mensagem [os golpistas] de que uma pessoa iria descer para me entregar um pedido e que a corrida estava dando R$ 26, mas que eu iria fechar em R$ 50, ou seja, mais R$ 24 de caixinha", disse.

Motoboy impede golpe e salva idosa de entregar envelope com cartões



"Só que desde aí a gente já começa a ficar com um pé atrás. Ou é uma pessoa muito bondosa ou é alguma coisa que a pessoa está precisando muito... A gente já tem que começar a pensar, mas tudo bem, segui para poder pegar", explicou.

Ao chegar no endereço de retirada, Vitor se deparou com uma idosa que, segundo ele, parecia estar aflita e querendo se livrar logo do conteúdo do envelope. "Quando veio a pessoa para me entregar, eu vi que era uma senhora. Ela estava muito ofegante, estava cansada, estava suada, que ela falou assim para mim: ‘é você que vai levar isso?’ Eu falei: sim. Ela falou: ‘então pode levar que eu só quero ficar livre disso’. Ali eu já perguntei: mas do que a senhora que ficar livre? Aí ela: ‘Eu só preciso entregar isso para eles logo".

"Eu peguei o pedido da mão dela e era tipo uma cartinha, só que estava aberta. Nisso, eu consegui ver que era um bando de cartão. Foi quando eu falei com ela: senhora, esse pedido, a senhora sabe para quem está mandando? É para algum familiar da senhora? Aí ela: ‘não, eles são do banco e eu só quero ficar livre deles’. Foi quando eu comecei a juntar as peças: vão me dar dinheiro a mais, mas esse pedido era para a entrada de uma comunidade, eu sei que nesse endereço não tinha banco nenhum. Poxa, ela vai cair um golpe e eu não vou deixar que isso aconteça", afirmou.

O motoboy então alertou a vítima e a orientou para que não falasse mais com os golpistas e buscasse um parente para ajudá-la. "Falei que não ia levar o pedido, que ela ia cair em um golpe, que não tinha ninguém lá. E nisso eles estavam o tempo todo falando com ela por telefone e deviam estar com ela sob ameaça, não sei qual o tipo de ameaça, mas com certeza estavam, porque ela estava com muito medo e só queria entregar esses cartões. Ela até tinha falado que já tinha mandado as senhas para eles e que só estavam precisando dos cartões", disse.

Vitor, que não pegou nenhum tipo de contato da idosa, não sabe se os golpistas enviaram outro entregador e se os cartões foram entregues ou não. "Na hora da correria do dia a dia, eu até me arrependi depois, porque eu tinha que ter chamado a polícia ou encaminhar os cartões para polícia... fazer alguma coisa. Eu conversei com ela e falei: senhora, não entrega isso aqui para ninguém. Se eles mandarem outro motoboy, a senhora não entrega de jeito nenhum. Só que ela, sob a ameaça, talvez possa até ter acabado mandando, mas tomara Deus que não", deseja.

Procurada, a Polícia Civil informou que não encontrou registro de ocorrência do caso. A Polícia Militar afirmou queas equipes da corporação atuam no policiamento ostensivo e que o caso seria competência da Polícia Civil.

Entrevistada pela equipe do DIA, uma mulher que preferiu não se identificar, afirmou que este golpe não é novo e que ocorreu o mesmo com o ex-marido há dois anos. Na época, trabalhando como motorista de aplicativo, ele foi acionado para retirada de um documento e entregar em uma comunidade também em Ramos. Sem desconfiar, o homem realizou a entrega e, poucas semanas depois, foi chamado para depor em um caso de estelionato.

Idosos estão entre grupos preferidos de golpistas

Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), os idosos estão entre os grupos preferidos dos criminosos na hora de aplicar um golpe, muito pela falta de familiaridade tecnológica para as atividades do dia a dia.

"Os criminosos abusam da ingenuidade ou confiança do idoso para obter informações que podem ser usadas para que tenham acesso não autorizado a dados bancários. Temos de conscientizar e instruir os idosos sobre medidas a serem adotadas para prevenir, identificar e denunciar o problema”, afirma José Gomes, diretor do Comitê de Prevenção a Fraudes da Febraban.

No caso de o cliente ter sido vítima de algum crime, ele deve notificar imediatamente seu banco para que medidas adicionais de segurança sejam adotadas, como bloqueio do aplicativo e senha de acesso, e fazer um boletim de ocorrência, aconselha a Febraban.



Caso suspeite de um golpe, "o cliente deve sempre verificar a origem das ligações e mensagens recebidas contendo solicitações de dados. Os bancos podem entrar em contato com os clientes para confirmar transações suspeitas, mas nunca solicitam dados pessoais, senhas, atualizações de sistemas, chaves de segurança, ou ainda que o cliente realize transferências ou pagamentos alegando estornos de transações".

"Ao receber uma ligação suspeita, o cliente deve desligar, e de outro telefone, deve entrar em contato com os canais oficiais de seu banco. Nenhum banco pede o cartão de volta ou envia qualquer pessoa ou portador para retirar o cartão na casa de clientes", afirma a Febraban.