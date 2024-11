Sacola com 15 quilos de maconha estava dentro de táxi - Divulgação/Polícia Militar

Publicado 13/11/2024 10:03 | Atualizado 13/11/2024 11:21

Rio - Policiais militares apreenderam 15 quilos de drogas dentro de um táxi, no Rio Comprido, na Região Central do Rio. Equipes chegaram a trocar tiros com criminosos, após localizarem o veículo na Rua Itapiru, na noite desta terça-feira (12), mas eles conseguiram fugir para uma comunidade próxima. Não houve presos ou feridos na ação.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 4º BPM (São Cristóvão) realizavam patrulhamento na região, quando viram um táxi trafegando pela via com a porta aberta. Os PMs se aproximaram do carro, momento em que bandidos atiraram contra as equipes.

Houve confronto e os criminosos fugiram em direção ao Morro da Coroa, em Santa Teresa, também na Região Central. Após a fuga, os policiais apreenderam uma sacola com 15 quilos de maconha. O caso foi registrado na 6ª DP (Cidade Nova).