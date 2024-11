A Rodoviária do Rio estima receber 274.543 viajantes entre embarques e desembarques - Renan Areias/Arquivo/Agência O Dia

A Rodoviária do Rio estima receber 274.543 viajantes entre embarques e desembarques Renan Areias/Arquivo/Agência O Dia

Publicado 13/11/2024 11:32

Rio - A Rodoviária do Rio se prepara para um intenso fluxo de passageiros durante o feriadão que combina o Dia da Proclamação da República (15), a realização da Cúpula do G20 (18 e 19) e o Dia da Consciência Negra (20). O principal terminal rodoviário da cidade estima receber 274.543 viajantes entre embarques e desembarques até o próximo dia 21. Além disso, a Linha Amarela estima que 900 mil veículos passem pela via.



O maior fluxo de embarques está previsto para esta quinta-feira (14), com 27.144 pessoas deixando a cidade pelo terminal, enquanto o pico de desembarques deve ocorrer na sexta-feira (15), com 27 mil passageiros chegando ao terminal. Para atender à demanda, as 39 empresas de transporte regular disponibilizarão 9.568 ônibus, sendo 1.506 veículos extras. Os destinos mais procurados são:



- Região da Costa do Sol (Cabo Frio, Búzios, Arraial do Cabo, Araruama, Saquarema)

- Cidades da Costa Verde Imperial (Angra, Paraty)

- Vale do Café (Mendes, Vassouras, Barra do Piraí, Miguel Pereira)

- Cidades serranas (Nova Friburgo, Petrópolis e Teresópolis)

- São Paulo

- Minas Gerais



Vacinação contra Sarampo na Rodoviária



A Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com a Rodoviária do Rio, montará um posto temporário de vacinação no terminal para imunização contra o sarampo. Em razão do G20, a Prefeitura do Rio iniciou a imunização para os grupos e players do turismo na cidade.



De 11 a 14 de novembro, das 9h às 15h, todos que estiverem pela rodoviária poderão se vacinar. As equipes estarão no setor de embarque superior. A vacinação com a dose da vacina Tríplice Viral é voltada para a população, para os funcionários e colaboradores da Rodoviária Rio e população circulante.



Orientações aos Passageiros



A concessionária reforça algumas recomendações importantes como apresentar documentação original com foto para embarque (maiores de 12 anos como CNH, RG ou Carteira de Trabalho); autorização judicial e comprovação de parentesco (parentes de 1º grau) no caso de menores de 16 anos viajando sozinhos; chegar com 1 hora de antecedência ao horário de embarque (lembrando que possuímos acesso direto ao VLT pelo desembarque, disponibilizamos um estacionamento monitorado rotativo com acesso direto ao terminal e que estamos equipados com um Uber Lounge para embarque seguro em carros de aplicativo).



Passagens e Informações



Ainda há bilhetes disponíveis para diversos destinos, que podem ser adquiridos através do site oficial www.rodoviariadorio.com.br. Comprando antecipadamente, os passageiros podem obter descontos de até 80% em determinados horários. Para informações sobre gratuidades, trajetos e destinos, os passageiros devem entrar em contato diretamente com as empresas de ônibus. O site oficial da Rodoviária do Rio também possui informações sobre os serviços, lojas do terminal, informações para o viajante e de utilidade pública, entre outros.



A Rodoviária estará funcionando normalmente durante todo período do G20.

Linha Amarela



Para que os motoristas possam se programar em relação ao melhor momento para acessar a via, a Lamsa, concessionária que administra a Linha Amarela, disponibiliza as previsões quanto aos horários de maior movimentação entre os dias 14 e 20 de novembro. A estimativa é que cerca de 900 mil veículos passem pela praça do pedágio da via no período. A concessionária vai atuar com até 50 colaboradores nas 20 cabines de pedágio, divididos por turnos, para suprir os horários de pico. Haverá reforço nos atendimentos de emergência e mecânico. Confira a previsão da concessionária:



Quinta-feira (14/11) – Tráfego intenso das 6h às 19h;

Sexta-feira (15/11) – Tráfego moderado das 11h às 19h;

Sábado (16/11) – Tráfego moderado das 9h às 19h;

Domingo (17/11) – Tráfego moderado das 11h às 19h;

Segunda-feira (18/11) – Tráfego intenso das 7h às 18h;

Terça-feira (19/11) – Tráfego intenso das 7h às 18h;

Quarta-feira (20/11) – Tráfego moderado das 10h às 19h.



Manutenções continuam



Até o próximo domingo (17), equipes da Lamsa fazem limpeza de drenagem nos trechos de Pilares, Abolição, Engenho de Dentro, Água Santa e Jacarepaguá e roçada de canteiros em Inhaúma, Del Castilho e Bonsucesso. Até o dia 20 de novembro, as equipes da concessionária também percorrerão a Linha Amarela, sentido Barra da Tijuca e Ilha do Fundão, para fazer a limpeza preventiva das pistas e dos sistemas de drenagem.



Todos os serviços serão divididos em duas etapas, sendo os noturnos, das 21h às 5h do dia subsequente, com necessidade de interdição de uma faixa de cada sentido da via, e os diurnos, das 9h às 16h, sem bloqueio ao tráfego.