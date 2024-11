Na ação, dos alvos foi preso no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste - Divulgação

Publicado 13/11/2024 12:07 | Atualizado 13/11/2024 12:14

Rio - Policiais civis da Delegacia do Consumidor (Decon) e da 13ª DP (Ipanema) realizam, nesta quarta-feira (13), uma operação contra um grupo que furtava e falsificava o medicamento Ozempic. Até o momento, um dos alvos foi preso no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio. Ao todo, os agentes buscam cumprir 16 mandados de busca e apreensão e cinco de prisão contra integrantes do grupo.



As investigações apontaram que a quadrilha encomendava o medicamento de farmácias, solicitando entrega. Quando o entregador chegava, um dos membros fingia tentar efetuar o pagamento, enquanto outro trocava os medicamentos verdadeiros por falsificados. Por fim, o entregador retornava à farmácia com o Ozempic falso.



Com a ação criminosa, tanto os estabelecimentos quanto os pacientes se tornavam vítimas, uma vez que não sabiam estar comercializando ou utilizando produto falso.