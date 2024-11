Urna da Gentileza foi instalada para que clientes possam deixar mensagens positivas - Armando Paiva / Agência O Dia

Urna da Gentileza foi instalada para que clientes possam deixar mensagens positivasArmando Paiva / Agência O Dia

Publicado 13/11/2024 14:11 | Atualizado 13/11/2024 15:20

Rio - O Dia Mundial da Gentileza, celebrado nesta quarta-feira (13), despertou nos cariocas o desejo de ser mais gentis uns com os outros. Para alguns, encontrar uma pessoa gentil é algo raro.



É o caso da funcionária pública Priscila Silva, de 31 anos, que vê a ocupação do dia a dia como uma das causas da falta de empatia.



"É raro (ver pessoas sendo gentis). Acho que as pessoas estão muito ocupadas, acabam não pensando no próximo. A gente tá vivendo na correria o tempo todo, as pessoas não são gentis por serem necessariamente ruins, mas sim pelo estresse diário e pela vida corrida que levam", relatou.

Com isso, surge o questionamento: gentileza gera gentileza? Segundo a corretora de imóveis Rosane Delgado, de 67 anos, é necessário que as pessoas deixem o "coração fluir"."A gentileza, a empatia não são expressadas pelas pessoas que não deixam o coração fluir, devido ao aumento do estresse no nosso cotidiano. As pessoas acabam não conseguindo mostrar um lado bom de atenção ao próximo", explicou.A reportagem deesteve no Terminal Intermodal Gentileza (TIG), em São Cristóvão, na Zona Norte do Rio, onde foi realizada uma série de ações para transformar o dia de quem passa pelo local.Desde as primeiras horas da manhã, os clientes ainda puderam assistir à apresentação gratuita de música clássica, realizada pelo CCR Mobility Music. Além disso, foi inaugurada a Caixa da Gentileza.A urna, posicionada próxima à estátua do Profeta Gentileza, está disponível para os clientes escreverem mensagens positivas, de incentivo e com bons desejos. As melhores frases serão lidas pelos condutores do VLT durante as viagens.Para o autônomo Gustavo Dias, de 61 anos, é essencial que as pessoas aprendam a ser mais gentis no seu dia a dia."As pessoas precisam ser mais gentis umas com as outras. Atualmente estão muito estressadas e não tem o respeito que tinham antes, quando eram mais educadas. Vejo muito isso nos coletivos quando as pessoas mais jovens não levantam para dar lugar aos idosos", disse.Já para o metalúrgico Nelson Magalhães, de 62 anos, nos dias de hoje é mais fácil demonstrar gentileza e amor ao próximo."Eu creio que hoje é mais fácil demonstrar gentileza, a gente que vem de uma época mais antiga que até falar eu te amo para os filhos era mais difícil, hoje não é difícil demonstrar amor ao próximo, empatia, se sentem mais à vontade para falar. Os jovens hoje mostram mais empatia porque o mundo evoluiu, a sociedade também, a educação é menos rígida, o que ajuda as pessoas a serem mais carinhosas do que eram antigamente", expôs.O Dia Mundial da Gentileza passou a ser celebrado há 25 anos em Tóquio, Japão, durante uma conferência de grupos que propagavam a ideia.Em meio a tantas opiniões, uma questão é unânime: as pessoas estão mais estressadas e, consequentemente, deixam de ser gentis.De acordo com o aposentado Sebastião Ribeiro de Souza, de 78 anos, "a gentileza cresce à medida que a sociedade cresce"."As pessoas estão mais gentis ao mesmo tempo que estão mais maldosas. Falta um maior ensinamento para as pessoas aprenderem a ser mais generosas com as outras", alegou.