Um dos criminosos usava uma tornozeleira eletrônicaReprodução

Publicado 13/11/2024 16:22 | Atualizado 13/11/2024 16:32

Rio - A Polícia Civil prendeu em flagrante, na madrugada desta quarta-feira (13), três homens pelo roubo de um carro e praticar novos crimes em Vicente de Carvalho, na Zona Norte .

João Vitor Queiroz de Lyra, João Lucas dos Santos Duarte e Raphael Mota de Andrade foram presos pelos crimes de roubo majorado, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

De acordo com a corporação, os agentes perseguiram o veículo modelo Nissan Kicks, que havia sido roubado há dois dias e estava sendo utilizado em roubos. Ao notarem a presença dos policiais, os três criminosos fugiram do carro

João Vitor e João Lucas foram presos após invadirem uma residência no bairro. Já Raphael foi localizado escondido na laje de um imóvel. Com eles, foram recuperados o veículo e diversos bens das vítimas.

Raphael já havia sido preso em flagrante por roubo no início de 2022 e condenado a pouco mais de 5 anos de prisão em regime semiaberto. No início deste mês, o criminoso recebeu um benefício e passou a cumprir a pena em regime aberto, utilizando tornozeleira eletrônica, que usava no momento de sua prisão.

Já João Vitor foi preso em flagrante por roubo em novembro de 2021, condenado a pouco mais de 6 anos de prisão no regime semiaberto em agosto de 2023 e também já estava em liberdade, praticando outros crimes de roubo.

Região alvo de arrastões e roubos

A região de Vicente de Carvalho tem sido alvo de diversos arrastões nos últimos meses. No dia 1° de novembro, um caso assustou motoristas na Avenida Pastor Martin Luther King Jr.

Segundo relatos das redes sociais, o arrastão aconteceu na altura do Sesi de Vicente de Carvalho, sentido Inhaúma, por volta de 12h.

No último dia 21 de outubro, motoristas foram vítimas de um outro arrastão, também no início da tarde, mas em Inhaúma, sentido Irajá. Na ocasião, era o segundo caso em menos de 24h e o terceiro registrado no mês.

No dia 20, assaltos foram realizados na altura da estação de metrô do Engenho da Rainha, no sentido do Shopping Nova América, segundo relatos nas redes sociais. Vídeos do momento mostram motoristas assustados, andando de ré com seus veículos ao perceberem os roubos no local.

Já no dia 18, a avenida foi alvo de outro arrastão, que causou pânico entre os condutores que estavam no local. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram alguns condutores abandonando seus carros e fugindo a pé, provocando uma intensa correria.