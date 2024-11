PMs imobilizaram homem por não respeitar ordens após tentativa de rouba na Rua Pinheiro Machado - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 14/11/2024 09:20

Rio - Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um homem sendo imobilizado por policiais militares, em Laranjeiras, na Zona Sul do Rio. A ação aconteceu na noite desta quarta-feira (13), em meio ao trânsito da Rua Pinheiro Machado. Segundo a Polícia Militar, a reação aconteceu depois que ele não respeitou uma abordagem dos agentes.

Nas imagens, é possível ver um homem gritando e gesticulando para os policiais, quando acaba sendo agarrado por eles. Um dos militares o derruba no chão, ele fica ajoelhado e o agente passa a tentar imobilizá-lo. Em um momento, o PM parece ficar sobre as pernas do suspeito para impedir seus movimentos. A ação durou menos de um minuto e aconteceu em meio a passagem de carros e motocicletas na via. Confira abaixo.

Homem é imobilizado por PMs após tentativa de roubo na Zona Sul.



Crédito: Reprodução/Redes Sociais pic.twitter.com/a1E2GOZWOk — Jornal O Dia (@jornalodia) November 14, 2024

Segundo a PM, o comando do 2º BPM (Botafogo) informou que o homem tentou roubar pertences de um veículo que estava na via e não atendia às ordens no momento em que foi preso, "causando risco a si e aos demais". O suspeito foi encaminhado para a 10ª DP (Botafogo). Em nota, a corporação diz ainda que "o local é um ponto em que o batalhão redobra a atenção para que os criminosos não se aproveitem dos engarrafamentos para cometer roubos e furtos, caso a Polícia Militar não se faça presente".