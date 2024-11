Carga de doces roubadas é avaliada em R$ 47 mil - Reprodução / PMERJ

Publicado 14/11/2024 08:47

Rio – Um caminhão roubado com uma carga de doces avaliada em R$ 47 mil foi recuperado por policiais militares na Rua Carlos de Souza Fernandes, em Olinda, Nilópolis, Região Metropolitana do Rio, na madrugada desta quinta-feira (14). Durante a operação, cinco criminosos foram presos.

Os agentes do 20º BPM (Mesquita) se depararam com os suspeitos descarregando o material do veículo em um galpão, quando realizaram a abordagem.

Na ação, um carro de modelo Gol prata foi apreendido, e dentro dele, havia uma chave para um segundo caminhão. Ele foi recuperado horas depois, em um depósito na Rua João Ferreira Pinto, 81, na Posse, Nova Iguaçu, junto a diversos outros objetos que estavam no local.

O caso foi encaminhado à 57ª DP (Nilópolis). A reportagem tenta contato com a Polícia Civil para mais detalhes.