Luciano Severino da Silva foi preso com armas de guerra - Reprodução

Luciano Severino da Silva foi preso com armas de guerraReprodução

Publicado 15/11/2024 09:27 | Atualizado 15/11/2024 10:11

Rio - Um homem foi preso por latrocínio, na manhã desta sexta-feira (15), na Comunidade do Guarda, em Del Castilho, na Zona Norte do Rio. A Polícia Civil ainda encontrou armas de guerra com o suspeito. De acordo com os agentes, o criminoso tem ligação com a milícia que explora a região.



Agentes da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco), em operação conjunta com a Subsecretaria de Inteligência, prenderam Luciano Severino da Silva na Rua Ministro Mavignier, número 137. Contra ele, havia um mandado de prisão preventiva expedido pela Vara Criminal de Araruama.

Apreensões durante ação que prendeu miliciano em Del Castilho Reprodução



Durante a ação, foram apreendidos um fuzil, uma pistola, granadas e documentos com anotações referentes à cobrança ilegal de valores na área, que é controlada por milícias. Durante a ação, foram apreendidos um fuzil, uma pistola, granadas e documentos com anotações referentes à cobrança ilegal de valores na área, que é controlada por milícias.