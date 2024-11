Michael de Souza Ribeiro, de 31 anos, é acusado de participar da morte do agente - Divulgação / Disque Denúncia

Publicado 15/11/2024 21:47 | Atualizado 15/11/2024 23:08

Rio - O Disque Denúncia divulgou, nesta sexta-feira (15), um cartaz que pede informações sobre Michael de Souza Ribeiro, de 31 anos. Ele é suspeito de participar da, de 46 anos. O crime aconteceu na noite de quarta-feira (6), em Cabo Frio, Região dos Lagos, logo após o agente visitar a filha e o neto.Segundo a Polícia Civil, além de Michael, outros criminosos ainda não identificados também estão envolvidos no assassinato e no roubo do veículo de Noval. Testemunhas relataram que o policial foi reconhecido pelos bandidos enquanto estava em seu carro. O grupo interceptou o veículo e efetuou diversos disparos, causando a morte do agente no local.Além de servir na PM, lotado no 30° BPM de Teresópolis,e ocupava a cadeira de número nove da Academia Friburguense de Letras. Natural de Niterói, morava em Nova Friburgo desde 2014, sendo admirado por sua produção literária e trabalho comunitário. Publicou livros como Chá de Poesia, Poesia Nua e Corpos Inversos.Ele foi um dos fundadores da primeira feira literária de Armação dos Búzios e organizou a primeira feira literária do 11º BPM em Nova Friburgo. Em 2023, recebeu uma homenagem da Alerj pelo seu serviço à população de Teresópolis e, em 2022, foi reconhecido pela Câmara de Vereadores de Nova Friburgo pelo seu profissionalismo nas áreas militar e literária.