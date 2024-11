Secretário municipal de Saúde, Daniel Soraz, representou o Rio no painel desta sexta-feira (15) - Renan Areias/Agência O Dia

Publicado 15/11/2024 18:58

Rio - Durante o U20, fórum de prefeitos das capitais do G20, o Rio foi anunciado como a mais nova cidade integrante do programa "Breathe Cities". Representando Eduardo Paes, o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, apresentou, nesta sexta-feira (15), metas e iniciativas locais para cumprir o compromisso global de reduzir em 30% os níveis de poluição atmosférica até 2030.

O Breathe Cities é uma iniciativa que reúne cidades comprometidas em diminuir a poluição por meio de estratégias sustentáveis, promovendo melhorias na qualidade do ar e na saúde pública, com metas claras de redução de emissões e troca de boas práticas entre as participantes. Atualmente, a ação está em execução em 11 cidades ao redor do mundo. O Rio é a primeira cidade da América Latina a aderir ao programa.



Entre as propostas apresentadas pelo Rio estão a expansão do sistema de transportes VLT até Madureira, na Zona Norte, como forma de incentivar o uso do transporte público e diminuir a circulação de carros particulares em uma área de intenso fluxo de pessoas.

A cidade também pretende criar um distrito de baixa emissão de carbono no Centro, no entorno da Avenida Chile, com o fechamento de ruas para veículos e estímulo ao deslocamento de pedestres e ciclistas. Outra medida importante será a implementação de ônibus elétricos em toda a cidade, promovendo um transporte público mais limpo e sustentável.

A estimativa é que, com a redução de 30% na poluição do ar até 2030, o Rio poderia evitar anualmente mais de 1,1 mil mortes prematuras e prevenir cerca de 2,3 mil casos de asma em crianças.

Além do secretário Daniel Soranz, o evento contou com a presença de importantes autoridades internacionais, como o prefeito de Joanesburgo, Mpho Phalatse, e o prefeito de Accra, Mohammed Adjei Sowah. Mark Watts, Diretor Executivo da C40 Cities, Jaime Pumarejo, ex-Ministro de Habitação, Cidade e Território da Colômbia e Antha Williams, Líder do Programa de Meio Ambiente da Bloomberg Philanthropies, também estiveram no encontro.



O U20, fórum dos prefeitos das capitais, aborda os temas prioritários do G20, propostos pelo Governo Federal, destacando a perspectiva dos governos locais e a diversidade das realidades urbanas entre os membros do G20. Os principais eixos de discussão são a inclusão social e combate à fome e à pobreza, transição energética e enfrentamento das mudanças climáticas, além da reforma das instituições de governança global.