Trio foi preso por agentes da DHC em Santa Cruz da Serra, Caxias, na Baixada - Arquivo / Agência O Dia

Publicado 15/11/2024 21:21 | Atualizado 15/11/2024 23:07

Rio - Policiais da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) prenderam, nesta sexta-feira (15), três pessoas suspeitas de envolvimento na morte de um ex-policial militar de 70 anos, em março deste ano. Na ocasião, Jorge Passos da Silva Filho foi dopado e roubado por sua ex-enteada, com quem mantinha um relacionamento.

De acordo com as investigações, Emely Viegas da Silva indicou as primas, Janaína da Costa e Gláucia Costa de Araújo, para se relacionarem com o ex-policial. Em 15 de março, Gláucia foi até a casa da vítima para um encontro com o pretexto de um programa sexual, mas já com o plano de roubar seus cartões de crédito. Durante o encontro, ela administrou uma alta dosagem de medicamentos para dopá-lo. A vítima sofria de hipertensão e diabetes.

As apurações indicam que, em seguida, Gláucia contatou Emely, que foi ao local com a promessa de receber R$ 3,8 mil para ajudá-la. Juntas, roubaram os cartões, senhas bancárias e o celular de Jorge. A atuação das suspeitas foi registrada por câmeras de segurança. Em um dos vídeos, Emely e Gláucia aparecem deixando o prédio carregando uma mochila.

Além de Emely e Janaína, um homem identificado como Patrick de Oliveira também foi preso suspeito de envolvimento no crime. Os três foram localizados em Santa Cruz da Serra, Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. No entanto, Gláucia não foi encontrada e é considerada foragida.

Após o crime, as investigações revelaram que o grupo realizou transferências bancárias e compras com os cartões da vítima, gerando um prejuízo total de cerca de R$ 30 mil.