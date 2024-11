O sargento Rodrigo Noval foi atacado a tiros em Cabo Frio - Rede Social

Publicado 07/11/2024 07:03 | Atualizado 07/11/2024 08:07

Rio - O sargento da Polícia Militar Rodrigo Noval de Oliveira, de 46 anos, foi morto a tiros na noite desta quarta-feira (6) na Rua Tubarão, no bairro Tamoios, em Cabo Frio, na Região dos Lagos. Segundo a corporação, o agente visitava familiares na região quando foi reconhecido por criminosos.



Lotado no 30° BPM (Teresópolis), o militar também era poeta e membro titular na Academia Friburguense de Letras. Natural de Niterói, na Região Metropolitana, ele morava em Nova Friburgo desde 2014.



Em 2023, o PM foi homenageado pela Assembleia legislativa do Rio (Alerj) "pelo valoroso serviço à população teresopolitana". Já em 2022, a Câmara de Vereadores de Nova Friburgo o reconheceu por "seu profissionalismo no ramo militar e literário".

Reconhecido como poeta, Noval lançou seu primeiro livro "Chá de Poesia" em 2011 pela editora Livre Expressão. No ano seguinte, ele foi premiado pela Editora Sapere entre poetas de três países de língua portuguesa, como Brasil, Portugal e Moçambique.

Logo depois, quando ingressou na Academia de Letras Artes e Ciências de Arraial do Cabo (ACLAC), ocorreu o lançamento do segundo livro "Poesia Nua". O sargento foi eleito vice-presidente da instituição no bienio 2013-2014. No mesmo período, se tornou um dos fundadores da primeira feira literária de Armação dos Búzios, ao lado do escritor Marco Provazzi.



Em 2015, realizou em Nova Friburgo a primeira feira literária do 11ºBPM. Em 2017, lançou "Corpos Inversos", seu primeiro livro de contos pela editora Lp Books.

Após a morte do PM, amigos e familiares lamentaram o caso nas redes sociais. "Morre um poeta. Pai, avó, irmão, marido, defensor da justiça. Meu Irmão que me deixou seus amigos, filhos e netos", lamentou a irmã.



"Você foi uns dos primeiros amigos que tive aqui na Região dos Lagos. A vida fez com que cada um seguisse seu caminho e assim infelizmente, perdemos contato, mas, sempre que nos encontrávamos, era muito assunto para colocar em dia. Que Deus ilumine seu caminho até o plano divino. Vá em paz meu amigo", disse um colega.



Até o momento, não há informações sobre seu sepultamento. Ainda segundo a PM, o policiamento foi intensificado na região do fato e a 126ª DP (Cabo Frio) investiga o caso.

Segundo a Polícia Civil, o veículo da vítima foi levado pelos criminosos e localizado em seguida. Os agentes estão em diligências para identificar os autores e esclarecer a motivação do crime.